Vierdaagse van start, ook duizenden Brabanders begonnen aan 'Dag van Elst'

NIJMEGEN - De eerste wandelaars zijn dinsdagochtend om vier uur van start gegaan voor de Vierdaagse van Nijmegen. In totaal lopen meer dan 42.000 deelnemers mee. Onder de wandelaars ruim achtduizend Brabanders.

LEES OOK: Deze Brabanders lopen mee met de Nijmeegse Vierdaagse, eentje is nog maar 11!



Het is de 101e editie van het jaarlijkse wandelevenement. Vrijdag finishen de deelnemers traditioneel op de 'Via Gladiola' in het centrum van Nijmegen. Dit als afsluiting van de Brabantse Dag, de dag van Cuijk.

Dinsdag zetten de wandelaars de tanden in de 'Dag van Elst'. Via Slijk-Ewijk lopen ze naar Elst en via Bemmel gaan ze dan terug naar Nijmegen.



Goed wandelweer

De eerste starters dinsdag waren de deelnemers aan de vijftig kilometer. Bijna de helft van alle deelnemers loopt per dag een afstand van veertig kilometer.

Het is dinsdag goed wandelweer, vrij zonnig met maximaal zo’n 25 graden. Woensdag moeten de deelnemers rekening houden met zwaardere omstandigheden. Het is dan drukkend warm en de temperatuur loopt op tot zeker dertig graden.