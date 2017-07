Politie wil ook gevangenen Vught aan de praat krijgen over onopgeloste zaken met speciale kalender

VUGHT/RIJSWIJK - De politie roept nu ook de hulp in van de gevangenen in Vught om onopgeloste moordzaken en vermissingen op te lossen. Ook in de penitentiaire inrichting in Vught wordt namelijk de zogenoemde coldcasekalender verspreid. De politie hoopt dat de kalenders zorgen voor nieuwe tips waarmee onder meer zes onopgeloste Brabantse zaken alsnog kunnen worden opgelost.

De Brabantse zaken die op de kalender staan, zijn:



1. Zwangere Mariët Peters in eigen huis gewurgd (Sint-Hubert, 24 december 1992)

2. Ine Wijnen dood vastgebonden in bed (Eindhoven, 20 augustus 1999)

3. 8-jarige Manon Seijkens vermoord (Helmond, verdween op 10 augustus 1995)

4. Dood bejaarde weduwe Miet van Bommel (Bladel, 12 februari 1992)

5. Jessica de Roij gedood in eigen huis (Helmond, 30 juni 1994)

6. Maarten Geurts nog altijd vermist (Breda, 1 juni 1990)



Op de kalender staan in totaal 52 onopgeloste zaken. Als proef werd de kalender eerder al in vijf gevangenissen verspreid. Nu krijgen alle dertigduizend gevangenen in Nederland de kalender, onder wie dus de gedetineerden in Vught.



'Geen verklikker'

Volgens de bedenker van de kalender is uit de proef in de vijf gevangenissen gebleken dat twee derde van de gedetineerden de kalender een goed idee vindt. Een minderheid wil volgens hem ‘geen verklikker zijn' en weigerde de kalender.

Hoeveel tips de kalender heeft opgeleverd, kan de politie niet zeggen. Het is lang niet altijd bekend waar precies een tip vandaan komt, laat ze weten.

In Amerika succes

Het idee voor de kalender is overgekomen uit Amerika. Daar wordt elk jaar in meerdere staten een kaartspel aan gedetineerden uitgereikt. Op elk van de kaarten wordt aandacht gevraagd voor een cold case. Dankzij het kaartspel zijn in Amerika al tientallen moordzaken opgelost.

Nederland telt ongeveer vijftienhonderd onopgeloste misdrijven die als cold case te boek staan. Vaak gaat het om zaken waarbij iemand om het leven is gekomen.