Noodlanding voor dj Hardwell, dj Afrojack biedt Hardwell een lift aan in zijn vliegtuig

BREDA - Niet alleen ‘normale’ mensen hebben weleens pech met hun voertuig. Het overkomt zelfs Robbert van de Corput, de Bredase dj Hardwell. Zijn privéjet liet het zondagnacht afweten. Daarom vroeg hij zijn collega dj Afrojack om een lift.

Hardwell had net gedraaid op het Ultra Festival in Kroatië en was al weer op weg naar Nederland, toen zijn vliegtuig problemen kreeg met een vleugel en een noodlanding moest maken, dat meldt het AD.

Chersonissos

De noodlanding ging gelukkig zonder problemen. Maar terug naar huis gaan werd een probleem. Daarom belde hij zijn collega dj Afrojack met de vraag of hij toevallig met hem mee naar Nederland kon vliegen.

Afrojack had ook op Ultra Festival gedraaid en stond klaar om te vertrekken maar wachtte op Hardwell en nam hem via Chersonissos mee naar Nederland. Afrojack moest namelijk nog een concert geven in de Griekse badplaats. Daarna vlogen ze snel terug naar Rotterdam.