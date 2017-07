Zwemmer Ferry Weertman wil erelijst compleet maken met WK-goud in Hongarije

BOEDAPEST - Zwemmer Ferry Weertman gaat dinsdagochtend in het Balatonmeer in Hongarije op jacht naar een hoofdprijs die nog op zijn erelijst ontbreekt: de wereldtitel. Twee Europese titels en olympisch goud heeft de langeafstandszwemmer uit Eindhoven al in de tas, maar wereldkampioen werd hij nog niet. Op de tien kilometer van het WK wil hij hier verandering in brengen.

Om dinsdag om tien uur uitgerust aan de start te verschijnen, sloeg de Eindhovenaar het eerste onderdeel van de WK, de vijf kilometer, bewust over.



Vorig jaar in Rio zwom Weertman voor de kust van de Copacabana naar de mooiste zege in zijn carrière: de olympische titel . De Griekse zwemmer Spiros Gianniotis zwom weliswaar als eerste onder de plaat door, maar het was Weertman die sneller en beter aantikte.Behalve in het open water komt Weertman later op de WK ook in het vijftigmeterbad in actie. In het zwembad staat de achthonderd meter vrije slag op zijn programma.