Advocaat wapenhandelaar Jan B. wraakt rechtbank: 'Deze rechters zijn partijdig'

BREDA - De beruchte wapenhandelaar Jan B. stond deze dinsdag voor de rechter. Daar werd duidelijk hóe hij de burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen bedreigde. 'De burgemeester wordt wereldberoemd als hij morgen in de krant staat', zei hij. B. bedoelde daar volgens justitie mee dat hij de burgemeester wilde doden.

Toen ambtenaren bij hem langskwamen voor een milieucontrole, deed B. of hij een wapen achter zijn rug had. En tegen hen zei hij: 'Als je een hond in zijn oog prikt, bijt hij.'



Jan B. is aangeklaagd voor het bedreigen van burgemeester Boelhouwer van Gilze en Rijen, een agent en een ambtenaar in maart 2015. Hij dreigde naar het gemeentehuis in Rijen te komen met machinegeweer en handgranaten. Zowel de verdachte als de bedreigde burgemeester waren in de rechtszaal aanwezig. Boelhouwer deed dit omdat hij een signaal wil afgeven dat je van bestuurders moet afblijven.



De zaak wordt aangehouden. Advocaat Brian de Pree vindt namelijk dat deze rechtszaak eigenlijk niet zou mogen plaatsvinden, omdat deze eerder al werd afgeblazen. "Daar vertrouwde Jan B. op." Hij wraakt daarom de rechtbank: dat betekent dat hij vraagt om andere rechters omdat hij deze partijdig vindt.



Volgens de advocaat heeft de rechtbank druk uitgeoefend op het Openbaar Ministerie om de zaak door te zetten.m Het OM had dit niet moeten pikken, stelt hij. "Ze zijn gezwicht toen ze een oorveeg kregen van de rechtbank."B. had eerder bij justitie in Breda een verzoek ingediend om de vervolging van die bedreiging te staken. Hij vond dat hij al genoeg gestraft was in twee andere zaken. Het Openbaar Ministerie in Breda stemde in met zijn verzoek.Maar daar ontstond ophef over, omdat de verdachte zo ongestraft kon wegkomen. De rechtbank besloot later het verzoek af te wijzen , om formele redenen. Het verzoekschrift was niet door Jan B. ondertekend en hij was ook niet op de zitting.Als de papierwinkel wel goed was geregeld, dan zou het verzoek overigens ook zijn afgewezen. De rechtbank noemde de meegaande opstelling van het OM in Breda 'onbegrijpelijk'. Volgens de rechter heeft het Openbaar Ministerie 'de belangen van de slachtoffers op grove wijze veronachtzaamd'.De rechtbank schrijft dat de instemming van het OM om de zaak te staken, 'des te onbegrijpelijker' is, gezien de enorme impact van de bedreigingen. Bovendien wordt dit soort zaken tegen bestuurders en (politie)ambtenaren altijd hoog opgenomen door politie en justitie.Jan B. wordt gezien als de grootste wapenhandelaar van Nederland. Hij is in maart veroordeeld voor wapenhandel met criminelen uit Amsterdam. Bovendien kreeg hij in een ander proces, in januari, celstraf voor het verstoppen van het lichaam van Freddy Janssen uit Valkenswaard