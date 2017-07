Afscheid van oud-minister Gerrit Braks in Sint-Jan

DEN BOSCH - In Den Bosch is dinsdagmorgen de uitvaart van Gerrit Braks uit Sint-Michielsgestel. Familie, vrienden en oud-collega's nemen in de Sint-Janskathedraal afscheid van de oud-minister van Landbouw en Visserij. De prominente CDA’er overleed vorige week woensdag op 84-jarige leeftijd. De kerk stroomt vol met belangstellenden, die hem de laatste eer willen brengen.

Braks was een telg uit een boerengezin in Odiliapeel, hij overleed in zijn woonplaats Sint-Michielsgestel. Hij was tot kort voor zijn dood erg betrokken bij zijn partij en liet zich nog geregeld zien op bijeenkomsten van het CDA.



De oud-minister wordt omschreven als een 'politicus met een groot hart', een 'duidelijk en markant bestuurder' en 'een prachtig mens'. Sommigen noemen hem zelfs 'de beste minister van Landbouw die we gehad hebben'.Braks werd in 1980 minister in het eerste kabinet-Van Agt. Hij kreeg er te maken met kwesties als mestproblematiek, dierenwelzijn en visfraude. De CDA’er zat maar liefst tien jaar op het pluche, maar hij moest uiteindelijk vroegtijdig aftreden. Coalitiegenoot PvdA vond dat Braks te weinig deed tegen de visfraude en zegde het vertrouwen in hem op.Braks werd na zijn ministerschap voorzitter van de KRO, maar keerde al snel terug in de politiek. Van 1991 tot 2003 was hij lid van de Eerste Kamer. Ook was hij fractievoorzitter van de CDA-fractie. Braks sloot zijn politieke loopbaan af als voorzitter van de Eerste Kamer. In 2007 en 2008 was hij waarnemend burgemeester van Eindhoven.