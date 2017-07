Politie vindt gestolen bestelbus vol met materialen voor drugslab

BREDA - De politie heeft maandagavond in Goirle een gestolen bestelbus gevonden vol met materiaal dat gebruikt wordt bij een drugslab. De bus stond in de Pater Pirestraat in Goirle geparkeerd. Een agent keek door het raampje en deed de ontdekking.

Daarom tikte de politie een raampje in en vond een tiental gasflessen en andere spullen die gebruikt worden in een drugslab. Ook ontsnapte bij het intikken van de ruit een penetrante lucht.

De auto is weggetakeld en meegenomen voor onderzoek. De gevonden spullen worden onderzocht op sporen.