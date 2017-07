Romário weer terug in Eindhoven bij zijn 'vrienden voor het leven'

EINDHOVEN - Oud-profvoetballer Romário de Souza Faria was maandagavond weer even terug in Eindhoven. De Braziliaan genoot van de tapas in Restaurant El Patio Andaluz. "Een beetje oude herinneringen ophalen. Vrienden voor de rest van mijn leven", aldus Romário op Instagram over het restaurant.

De oud-voetballer van PSV komt vaak in het Eindhovense restaurant als hij in Nederland is. "Elke één a twee jaar is hij hier", vertelt de eigenaar van het restaurant. "Het is altijd goed als hij er is!"



Op het Instagramaccount van 'Het Kleintje' is duidelijk te zien dat oud-speler zich vermaakt heeft. Niet alleen werd er dus gegeten, maar Romário greep ook nog even kort de mircofoon om te zingen."Hij is was hier met familie. We hebben de deur van ons restaurant dicht gedaan, zodat mensen hem niet konden lastigvallen", vertelt hij. "Maar inmiddels is hij er weer vandoor."Romário was de hele dag in ons land. Hij bezocht onder meer Madurodam in Den Haag en ging met de tram in Amsterdam, zo blijkt uit zijn toeristische foto's.