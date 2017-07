'Levensgevaarlijk', steeds meer wietbranden in woonwijken

DEN HAAG - Brabant en Limburg ‘zijn oververtegenwoordigd’ als het gaat om het aantal wietbranden in huizen, schuurtjes en loodsen. Dit laat een woordvoerder van het Verbond van Verzekeraars weten op basis van cijfers van Stichting Salvage. De stichting die slachtoffers van branden helpt. De verzekeraars noemen het vooral 'levensgevaarlijk' dat wietbranden steeds vaker plaatsvinden in woonwijken.

Jaarlijks loopt de schade door wietbranden in huizen in de miljoenen euro's. Precieze cijfers per provincie hebben de verzekeraars niet. Wanneer er in een huis echter brand uitbreekt als gevolg van een hennepkwekerij dan is de schade vaak veel groter dan bij een ‘normale’ brand. Een wietbrand slaat namelijk vaker dan een andere brand over naar de buren.

Door het gebruik van amateuristische installaties en slecht aangelgde elektra slaan wietbranden feller uit dan normaal. Daarbij worden deze branden vaak later ontdekt omdat de eigenaren van een wietpand bij een brand de neiging hebben om te vluchten. In plaats van de brandweer te bellen.



Een op de vijftig grote branden werd in 2015 en 2016 veroorzaakt door een hennepkwekerij. Het gaat dan om respectievelijk 81 en 79 branden, iets meer dan in de twee jaar daarvoor. De verzekeraars noemen het ‘levensgevaarlijk’ dat deze branden steeds vaker in woonwijken plaatsvinden.



Drie van de vier wietbranden begint volgens de verzekeraars in een woonhuis. In de randstad is dat probleem nog groter dan bijvoorbeeld in onze provincie waar wietplantages ook vaak in loodsen en schuurtjes te vinden zijn.



In de eerste helft van dit jaar staat de teller in heel Nederland op 37 wietbranden, zo blijkt uit de cijfers.