Meterslange boom in te klein aanhangertje sukkelt over A58

TILBURG - Veel automobilisten op de A58 zullen gek op hebben gekeken toen ze een bestelbus met een gigantische boom inhaalden. De auto kon door zijn lading niet harder dan zestig kilometer per uur over de snelweg rijden en werd door de politie aan de kant gezet.

Het is overduidelijk te zien dat de boom niet in de te kleine aanhanger past en bijna over de weg sleept. Toch wilde deze bestuurder blijkbaar graag zijn meterslange conifeer verplaatsen.



De politie vond dat een minder goed plan. Bij Tilburg werd de man maandag aan de kant gezet en kreeg een bekeuring. Hij mocht de boom in stukken zagen waardoor een deel van de boom achterin de bestelbus kon.