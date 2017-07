Onnavolgbare Mathieu van der Poel toont stuurmanskunst [VIDEO]

EINDHOVEN - Het EK mountainbike laat Mathieu van der Poel eind juli aan zich voorbijgaan. De wedstrijd past niet in zijn planning. Toch leeft Van der Poel zich momenteel in Frankrijk uit op zijn mountainbike. Zijn stuurmanskunst is onnavolgbaar, zo blijkt uit een filmpje dat de renner op Facebook zette van een ritje dat hij maakt in het Lac Blanc Bike Parc.

Over stuurmanskunst gesproken: