Mishandelaars van conducteurs en agenten waren weggelopen uit GGZ-instelling

BERGEN OP ZOOM - De twee treinreizigers die maandagavond twee conducteurs en agenten mishandelden in de trein naar Bergen op Zoom, waren weggelopen uit een GGZ-instelling. Dat meldt de politie dinsdag.

De conducteurs werden zonder enige aanleiding aangevallen. Ze kregen klappen in het gezicht. De NS-medewerkers waarschuwden de politie, die de daders op stond te wachten op het perron in Bergen op Zoom.



Botbreuk

De treinreizigers gingen ook de agenten te lijf. Een agent werd in het gezicht geslagen. Zijn collega heeft waarschijnlijk een gebroken middenhandsbeentje.



Het tweetal kon uiteindelijk aangehouden worden nadat de agenten met pepperspray hadden gespoten. Niemand hoefde naar het ziekenhuis gebracht te worden.