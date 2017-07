Tweede aanhouding na dood man in Rijsbergen, man (28) uit Breda vast

RIJSBERGEN - Een 28-jarige man heeft zich dinsdagochtend op het politiebureau in Breda gemeld naar aanleiding van de dood van een man in Rijsbergen, vorige week. De man uit Breda is aangehouden en zit vast voor verder onderzoek.

Op zaterdag 8 juli werd in Rijsbergen een zwaargewonde man in een woning aan de Ettenseweg in Rijsbergen gevonden. Agenten kwamen af op een melding van omwonenden. Zij hoorden een ruzie en belden de politie.

Vaker onenigheid

Wat er precies in de woning is gebeurd, onderzoekt de politie nog. Wel is een 59-jarige vrouw die ook in de woning aanwezig was, opgepakt.

Buurtgenoten vertellen dat er vaker onenigheid tussen de man en de vrouw was en dat de politie al eerder om die reden het stel heeft opgezocht. Ook op 8 juli was er herrie in de tuin en zou iemand om hulp hebben geroepen.



Nu is er dus ook een 28-jarige man uit Breda aangehouden. Wat zijn relatie is tot het stel, is onbekend.