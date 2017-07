Worstenbroodje uit de brievenbus, via de webshop van de bakker

RIEL - Een worstenbroodje door de brievenbus? Dat kan dankzij bakker Gert-Jan van der Heijden uit Riel. Wie trek heeft, kan de worstenbroodjes online bestellen. "Bijvoorbeeld Brabantse ‘expats’ die boven de rivieren wonen."

"Het idee spookt al jaren door mijn hoofd" aldus de bakker. "Want als je Brabantse roots hebt en buiten de provincie woont, ga je de worstenbroodjes op den duur toch missen. Nederlanders nemen immers ook drop en hagelslag mee naar het buitenland?"



Weekendsnack

De bestellingen gaan één keer per week, op donderdagavond, via de Primera in Riel op de bus. Bedoeling is dat de klant de lekkernijen dan in het weekend in huis heeft. Die hoeft er niet voor thuis te blijven.



De worstenbroodjes (11 euro per vijf) worden na het afbakken en afkoelen in plastic gepakt en gaan daarna in een doos die door de brievenbus past. Gert-Jan: "Het zijn van die standaarddozen die je op het postkantoor ziet."



Voor het buitengebied verpakt hij er acht; voor de binnensteden vijf. "Bij zo’n groot pakket loop je kans dat het pakje half uit de brievenbus hangt en dat willen we in de stad niet."



150 graden

In de verpakking zit een instructie over koelen en opwarmen. "De oven nooit op meer dan 150 graden zetten tijdens het opwarmen, anders wordt de korst te hard", zegt Angeline van der Heijden, de vrouw van de bakker.



Voor maag- en darmklachten hoeft de online besteller niet te vrezen. De H&H-bakkerij (H&H van heerlijk & huisgemaakt) maakt de broodjes zo, dat ze buiten de koeling 72 uur ‘op omgevingstemperatuur’ (25 graden) goed blijven.



Daarna zijn ze nog twaalf tot veertien dagen houdbaar. De broodjes worden geregeld gekeurd door de NVWA op houdbaarheid en de salmonella- en listeriabacterie..