Hitte op woensdag van korte duur: stevige onweersbuien op komst

EINDHOVEN - Het wordt weer tropisch warm woensdag. Het kwik kan zelfs oplopen tot 34 graden. Liefhebbers kunnen er alleen niet lang van genieten. De hitte wordt in de middag en avond mogelijk verdreven door stevige onweersbuien.

De dag start met veel zonneschijn en enkele sluierwolken volgens Weeronline. Het wordt snel warm en in de provincie kan het lokaal 33 tot 34 graden worden. Die hitte is waarschijnlijk dus wel van korte duur, want vanuit het zuidwesten komen wolkenvelden het land binnen en neemt de kans op onweer flink toe.



Hagel en veel regen

De onweersbuien kunnen vanwege de warmte stevig uitpakken met onder meer zware windstoten, hagel en veel neerslag in korte tijd. Het KNMI heeft al code geel afgegeven. De stevige buien zullen in de nacht naar donderdag het land weer verlaten.



De hitte komt de dagen daarna niet meer terug. Het wordt zo’n 22 tot 25 graden. Het is afwisselend zonnig en bewolkt. Donderdag is het waarschijnlijk regenachtig, daarna licht wisselvallig.