Dode Turfvaartsestraat in Roosendaal is gewurgde man (62) uit Antwerpen, Belgisch stel aangehouden

ROOSENDAAL - De dode man die in juni in een greppel langs de Turfvaartsestraat in Roosendaal werd gevonden, is een 62-jarige Antwerpenaar. De politie heeft een Belgisch stel aangehouden.

De verdachten zijn een 36-jarige vrouw uit Essen en haar 34-jarige vriend uit Lokeren. Ze werden maandag aangehouden voor de moord op Frank Serruys. Hun huizen zijn doorzocht. Het stel is behoort tot de vriendenkring van het slachtoffer, aldus de Antwerpse federale gerechtelijke politie.



Gewurgd

Uit autopsie is gebleken dat de man een dag voordat hij werd gevonden, is gewurgd. Op het lichaam van de man werden ook nog andere sporen van geweld gevonden. Het motief is nog onduidelijk. De politie in België wil in het belang van het onderzoek op dit moment niet meer kwijt over de zaak.



Het lichaam van de man werd woensdag 14 juni aangetroffen, nabij sportpark Vierhoeven. Hij lag onder een blauw zeil. De identiteit van het slachtoffer was lange tijd een raadsel.



Tientallen tips

De politie vroeg in uitzendingen van Opsporing Verzocht en Bureau Brabant aandacht voor deze zaak. Er kwamen tientallen tips binnen. In het onderzoek werkt de Nederlandse politie samen met de Antwerpse federale gerechtelijke politie.