Phillip Cocu denkt dat selectie PSV zo goed als compleet is

EINDHOVEN - PSV rondt dinsdag het trainingskamp in Zwitserland af. Trainer Phillip Cocu heeft zijn spelers lange tijd bij elkaar gehad. "Je ziet het team naar elkaar toe groeien", concludeert de oefenmeester.

De doelstelling van de Eindhovenaren is niet zo verrassend. "We willen om de titel strijden, dat lijkt me duidelijk. Dat is het grote doel voor dit seizoen." In Zwitserland werden langzaam de contouren van het nieuwe PSV zichtbaar. "Op één of twee wijzigingen na is het team compleet", zegt Cocu. "Daar ben ik blij mee. Er is keihard gewerkt om onze zaakjes nu al voor elkaar te hebben."



PSV speelt over acht dagen de eerste officiële wedstrijd van het seizoen. In de voorronde van de Europa League komen de Eindhovenaren dan in actie. "We hebben in Zwitserland belangrijke accenten kunnen leggen. Dat is een belangrijke basis voor de komende tijd."



Cocu erkent dat door het vertrek van Andrés Guardado en Héctor Moreno er behoorlijk wat routine is vertrokken bij PSV. "We hebben een groep spelers van midden twintig. Die hebben ook behoorlijk wat ervaring, inmiddels."Hij vervolgt: "Ik denk dat het komend seizoen niet zal afhangen van één of twee individuele spelers, maar dat het meer op de groep zal aankomen. Van frisheid en scherpte kan een ploeg ook beter worden."PSV sluit het trainingskamp dinsdagavond af met een oefenwedstrijd tegen Grasshopper Club Zürich.