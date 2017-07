Man gebroken rug en borstbeen geslagen, mogelijk met knuppel

DEN BOSCH - Een man van 54 uit Vlijmen is begin vorige maand in Den Bosch een gebroken rug en borstbeen geslagen. Hij kreeg klappen met mogelijk een knuppel. Dat maakte de politie dinsdag bekend.

Voor de zware mishandeling zijn drie mensen aangehouden: een man van 52 uit Den Bosch en zijn zoon (32) en schoonzoon (38), die ook in Den Bosch wonen. Het drietal was op verzoek van de politie naar het bureau gekomen.



Eerder conflict

Volgens de politie zou de aanleiding van de mishandeling een conflict zijn geweest tussen het slachtoffer en zijn belagers. De mannen troffen hun latere slachtoffer op 5 juni aan het eind van de middag in de Meidoornstraat. Er ontstond vrijwel direct een gevecht.