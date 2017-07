Fout parkeren bij Eindhoven Airport gaat geld kosten

EINDHOVEN - Het is de gemeente Eindhoven ernst. Wie vanaf woensdag zijn of haar auto foutparkeert in de buurt van Eindhoven Airport, die krijgt een bekeuring. Waarschuwingen worden niet meer gegeven.

Eind mei stortte een deel van de parkeergarage in aanbouw, vlakbij het vliegveld, door nog onbekende oorzaak in. Daarna was het enige tijd verwarrend waar je je auto wel of niet mocht parkeren of op welke plek je iemand kon laten uitstappen. Volgens de gemeente moet dit nu wel duidelijk zijn.



Boetes ingetrokken

Aanvankelijk leidde de situatie die ontstond na de instorting tot onduidelijkheid over de vraag waar parkeren wel of niet was toegestaan. Daarop werd besloten om de boetes vanaf zondag 28 mei in te trekken en voorlopig alleen waarschuwingen uit te delen. Hieraan komt vanaf woensdag een eind.



Foutparkeerders en mensen die niet betalen op betaalde parkeerplaatsen riskeren dat ze een boete krijgen.



Verbeteringen aangebracht

De gemeente meldt namelijk dat er verbeteringen zijn aangebracht. Een gedeelte van parkeerterrein P1 is weer in gebruik genomen als wegbrengplek voor reizigers. Parkeerplaats P2 is bereikbaar voor mindervaliden. Taxi’s kunnen gebruik maken van de ophaal- en wegbrengzone en de bushaltes zijn aangepast.



Wil je geen risico lopen: neem dan het openbaar vervoer van en naar Eindhoven Airport. Dat is volgens de gemeente zeker in deze drukke vakantieperiode een prima alternatief voor de auto.