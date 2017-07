Hennepkwekerij achterin Eindhovense broodjeszaak opgerold

EINDHOVEN - De politie heeft dinsdagmiddag een hennepkwekerij gevonden achterin een broodjeszaak aan het Trudoplein in Eindhoven. Het gaat om een kwekerij van ongeveer 200 planten. De huurder van het pand in aangehouden.

De politie ging ‘s middags na een tip bij het broodjeszaak een kijkje nemen. De hennepkwekerij zat verborgen in een ruimte achter in het pand. Alle planten en kweekapparatuur worden in beslag genomen en vernietigd.