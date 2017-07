Adrie van der Poel greep een gele trui met een nare bijsmaak

BERGEN OP ZOOM - Ieder jaar brengt de Tour de France nieuwe verhalen, van heroïsche overwinningen tot onverklaarbaar slechte prestaties. De Franse rittenkoers heeft een grote historie. Omroep Brabant kijkt dagelijks terug op een moment om te herinneren. Adrie van der Poel vandaag over zijn Tour van 1984.

Naam: Adrie van der Poel

Geboortedatum: 17 juni 1959

Geboorteplaats: Bergen op Zoom

Tour de France: 1984

Moment om te herinneren: rijden in de gele trui



Hoe veroverde je de gele trui?

"Ik reed bij de ploeg Kwantum Hallen, dat was een formatie zonder echte klassementsrijder. In de eerste week van de Tour reden we overal voor. Als er bonificatieseconden te verdienen waren, waren wij erbij. Jacques Hanegraaf had in die Tour al een paar dagen in het geel gereden. Ik eindigde in de vierde etappe in een massasprint op plek drie, won weer wat bonificatieseconden en greep de gele trui. Ten koste van Jacques."



Dat moet een machtig gevoel geweest zijn, in het geel op het podium staan. Toch?

"Helemaal niet, nee. Ik heb nooit op het podium gestaan. De organisatie had een rekenfout gemaakt. Ferdi Vandenhaute werd als klassementsleider gehuldigd. Pas tegen 22.00 uur kreeg ik de gele trui uitgereikt, in het hotel. Toen wist de organisatie, wat ik eigenlijk al direct na de finish wist. Dat ik de leider in het klassement was."



Hoe kon dat nu fout gaan?

"Er zijn sterke vermoedens dat het doorgestoken kaart was. Vandenhaute reed bij La Redoute, die sponsor kwam uit de streek waar we finishten. Sterker nog: de eindstreep lag zo’n beetje voor de fabriek. Maar we kunnen niet bewijzen dat het met opzet mis was gegaan. Mijn ploeg was er helemaal niet blij mee, ze liepen een hoop publiciteit mis. Daarom besloten we ’s avonds aan het eten om het er niet bij te laten zitten. We hebben de dag erna, toen ik dus in het geel rond reed, geen moment op kop gereden. Er ontsnapten drie renners uit het peloton en die hadden aan de eindstreep dertig minuten voorsprong."



Je was je trui dus gelijk weer kwijt…

"Wij dachten: wij geen huldiging, jullie geen goede Tour-winnaar. De Fransman Vincent Barteau reed namelijk door onze actie twaalf dagen in de gele trui. Hij won uiteindelijk de ronde niet, maar hij hield erg lang stand."



Ben jij nu de enige renner die nooit is gehuldigd in het geel in de Tour de France?

"Dat zou best kunnen. Ik heb geen flauw idee."