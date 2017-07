Bungeejumpen en een enorme wildwaterbaan op de Tilburgse kermis

TILBURG - Een spectaculaire wildwaterbaan, een Tirolerdorp, een uitzichttoren en een superspin. Dat zijn enkele nieuwe attracties die vanaf vrijdag op de Tilburgse kermis te zien zijn.

Dinsdag is de opbouw van de kermis begonnen. Een primeurtje is de bungeejump. Heldhaftige bezoekers kunnen vanaf donderdag de 27e een sprong van 55 meter hoogte maken. En dan kun je een momentje voor jezelf namen, terwijl je ondersteboven geniet van het uitzicht.



Op het Spoorplein komt ook een bijzondere waterattractie. De Tilburgse kermis heeft de wildwaterbaan Poseidon binnengehaald. Het is maarliefst 15 meter hoog en 300 meter lang.



Alvast sfeer proeven: kijk hoe het er in Aken aan toeging.



En dan is er nog de Move-it 32, die in 1996 voor het laatst in Tilburg stond. 32 stoeltjes aan twee grote hefarmen die tegen elkaar in draaien. De zitjes gaan ook ondersteboven. Griezelen of genieten?Bij het station komt een themaplein in Tiroler sfeer met Duitse eetkraampjes. De uitstraling moet die van een Oktoberfest worden. Die tentjes stonden al eerder op de kermis, maar dat was verspreid. Nu staan ze gegroepeerd. Op de Heuvel komt voor het eerst een uitzichtstoren met uitzicht naar alle kanten van de stad.De kermis in Tilburg is de grootste van de hele Benelux. Tijdens de opbouw moet er heel wat plaats gemaakt worden voor de attracties. Auto's mogen vanaf dinsdag het centrum niet meer in.De kermis begint vrijdag 21 juli. De agenda vind je hier . En wil je weten waar je moet zijn: er is een interactieve plattegrond