Steven Bergwijn: 'Op het veld vergeet ik alles, maar Appie is steeds in mijn gedachte'

EINDHOVEN - Op het moment dat zijn boezemvriend Abdelhak Nouri een hartstilstand had bij Ajax, stond Steven Bergwijn nietsvermoedend op het veld bij PSV. In de eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding was hij de maker van de beide doelpunten tegen RKC Waalwijk. Vrolijk en voldaan liep Bergwijn na afloop van het veld, enkele momenten later was hij ontroostbaar.

Op het trainingskamp in het Zwitserse Verbier probeert Bergwijn de knop enigszins om te draaien, maar dat valt uiteraard niet mee. "Dat is wel heel moeilijk. Als ik voetbal probeer ik het aan de kant te zetten. Maar in het hotel ben ik er wel de hele tijd mee bezig. Ik zie alles voorbij komen. Ik heb heel mijn leven met Appie gespeeld, dus dit is wel heel vervelend.'



Voetbal als therapie

Desondanks onderwerpt Bergwijn zich fanatiek aan de trainingen en oefenwedstrijden in Zwitserland. Als voorbereiding op het seizoen waarin hij definitief wil doorbreken bij PSV, maar ook als therapie om met zijn verdriet om te gaan.



"Als ik op het veld sta vergeet ik alles, maar ik zal Appie nooit vergeten en hoop nog steeds dat het goed komt. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Ik geloof in wonderen en blijf bidden voor Appie."



De beide vrienden delen een Ajax-verleden, maar Steven Bergwijn maakt al op jonge leeftijd de overstap naar PSV. Bij Ajax had hij het niet meer naar zijn zin en Eindhoven lonkte. En dat betekende op 13-jarige leeftijd al een 'transfer' naar PSV"Dat kan ik me nog goed herinneren. Het was in de C-jeugd en daar kwam ik bij Edwin de Wijs terecht. Die heeft me toen goed geholpen. In het begin was het wennen, maar ik ben goed opgevangen. Maar ik wilde niet in een gastgezin gaan wonen en dat betekende dus iedere dag op en neer rijden vanuit Almere. Mijn vader bleef dan wachten in de auto."En die inspanningen lijken er toe te leiden dat Bergwijn zich dit seizoen definitief in de basis lijkt te gaan spelen. "Nu moet ik mijn vader trots maken en ook mijn moeder, broer en zus en iedereen die achter me staat."Wellicht had men bij PSV verwacht dat Bergwijn zich al eerder zou aandienen als speler waar je niet omheen kan. De vergelijking met Memphis Depay is vaak gemaakt, maar vooralsnog gaat het er bij Bergwijn nog allemaal iets rustiger en geleidelijker aan toe."Misschien heeft die vergelijking met Memphis onbewust wel wat druk op me gelegd, maar ik ben er eigenlijk niet zo mee bezig geweest. Het is natuurlijk wel mooi dat ze me met Memphis vergelijken, maar ik moet gewoon naar mezelf kijken, want ik ben gewoon Steven Bergwijn."