Honger Ferry Weertman niet gestild: 'Wil in Tokio olympisch kampioen worden'

BOEDAPEST - Na het olympisch goud in Rio, twee Europese titels en de dinsdag behaalde wereldtitel wil zwemmer Ferry Weertman nog altijd meer. Zijn ambitie is opnieuw olympisch kampioen worden. Dat wil hij doen op de Olympische Spelen in Tokio van 2020.

"Ik wil kijken of ik dezelfde stunt als in Rio nog een keer kan herhalen", sprak de kersverse Eindhovense wereldkampioen in het Omroep Brabant-radioprogramma Afslag Zuid.

Eindsprint

Dinsdag pakte Weertman in het Balatonmeer in Hongarije de wereldtitel op de tien kilometer. "Het kwam net als in Rio aan op de eindsprint. Ik voelde me goed en kon flink aanzetten op het laatste stuk. Daar kon ik het verschil maken."



De wereldtitel ontbrak nog op zijn indrukwekkende palmares. "De eerste paar uur was het een beetje onwerkelijk. Maar de gouden medaille ligt echt naast me. Dat is fantastisch."