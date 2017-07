Hirving Lozano ziet PSV op achterstand staan tegen Grasshoppers [LIVE]

Hirving Lozano is erbij in Zwitserland. (Foto: Paul Post)

EINDHOVEN - Hirving Lozano heeft dinsdag in Zürich kennis gemaakt met zijn nieuwe ploeggenoten van PSV. De aanwinst uit Mexico miste de eerste dagen van het trainingskamp van zijn nieuwe club omdat hij actief was op de Confederations Cup.

Lozano kwam daardoor later terug van vakantie en trainde de afgelopen dagen eerst individueel in Eindhoven. De Mexicaan is vooralsnog de grootste aankoop van PSV deze zomer.



PSV speelt dinsdagavond een oefenwedstrijd tegen Grasshoppers. Dat duel begint om 19.00 uur en is hieronder LIVE te volgen. De opstelling:PSV is vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. Een treffer bleef vooralsnog uit. Gudmundsson leek de Eindhovenaren op voorsprong te zetten, maar zijn doelpunt werd geannuleerd wegens buitenspel.Na een half uur kwamen de Zwitsers op 1-0 via Andersen.