Geld, kaas en de geur van wiet: dit vindt de douane op Eindhoven Airport

EINDHOVEN - De zomervakantie is voor veel mensen begonnen en dus is het druk op Eindhoven Airport. En dat betekent ook topdrukte voor de douane. Lang niet iedereen weet precies wat je wel of niet mee mag nemen. Omroep Brabant liep een middag mee. Wat komt een douanier zoal tegen bij passagiers?

13:00 - Geldhond snuffelt

Om vertrekkende passagiers te controleren, zet de douane geldhond Hogan in. “Hij is opgeleid om drukinkt te ruiken, en het speciale papier waar geld op gedrukt is”, legt hondenbegeleider Marty uit. Nadat passagiers door de security zijn gecontroleerd, moeten ze langs de douane-controle. Zo af en toe gaat de hond zitten, een teken dat de reiziger waar hij aan snuffelt vermoedelijk veel contant geld bij zich heeft. Dat is reden voor een extra controle.



13:30 - Te veel cash

Twee jongens die op weg zijn naar Marokko worden uit de rij gepikt. Een van hen blijkt maar liefst 13.000 euro bij zich te hebben. Voor op vakantie, zegt hij. “Als je 10.000 euro of meer wil uitvoeren naar een land buiten de EU moet je dat aangeven bij de douane, maar hij heeft dat niet gedaan”, legt Greg uit. De jongen moet alsnog aangifte doen en krijgt een boete thuisgestuurd. Omdat hij kan aantonen dat het geld van zijn eigen bankrekening komt, mag hij wel gewoon vertrekken.



De security ontdekt bij de controle van de handbagage een grote zak pillen. Om te checken wat erin zit, wordt een douanier met een zogenoemde FirstDefender opgeroepen. Dat is een apparaat met een laser, dat zo’n 12.000 verschillende stoffen kan herkennen. Het blijkt te gaan om onschuldige vitaminepillen. Niks aan de hand dus.Drukte in de aankomsthal. De douane controleert met drugshond Boy of mensen verdovende middelen in hun bagage hebben. De hond slaat een aantal keer aan, maar telkens blijkt het te gaan om mensen die zeggen dat ze op vakantie een jointje gerookt hebben. De geur daarvan zit een dag later nog steeds in de kleding en de hond ruikt dat.Steekproefsgewijs worden aankomende reizigers gecontroleerd. Hun bagage wordt door de scanner gehaald en als er iets te zien is moeten ze hun koffers open maken. Een meisje heeft allerlei nieuwe sieraden in haar koffer zitten. Gekocht op vakantie in Marokko, zegt ze. De sieraden zijn zo’n 2000 euro waard, ruim meer dan belastingvrij mag worden ingevoerd. Ze moet dus flink wat invoerrechten betalen, voordat ze door mag lopen naar de aankomsthal.Een oudere man komt samen met zijn zus en schoonbroer aan uit Marokko. Ze hebben allerlei Marokkaanse specialiteiten meegenomen: dadels, thee, koekjes, maar ook kaas. En kaas mag je, net als vlees, niet zomaar invoeren. De man moet zijn kaas achterlaten bij de douane. “Etenswaren die we in beslag nemen stoppen we in de vriezer”, legt douanier Corine uit. Die vriezer ligt vol met allerlei exotische kazen en worsten. “Eens per maand wordt alles opgehaald en vernietigd.”Alle reizigers die gepakt worden, claimen dat ze niet weten dat ze iets doen dat verboden is. Ga je binnenkort nou zelf op reis en twijfel je wat wel en niet mag? De douane heeft een speciale app waarin per product precies staat wat je in en uit mag voeren.