Tourheld Bauke Mollema komt maandag naar Boxmeer

BOXMEER - Bauke Mollema staat maandag aan de start bij de Ronde van Boxmeer. De winnaar van de vijftiende etappe van de Tour de France is daarmee één van de belangrijkste blikvangers.

In Boxmeer rijden alle Nederlandse Tourdeelnemers. Zo zijn ook de twee Brabantse troeven (Koen de Kort en Timo Roosen) van de partij. Alleen Robert Gesink, die de Tour met een blessure moest verlaten, rijdt niet mee.



Eerder was al bekend dat Tom Dumoulin, de winnaar van de Giro, meedoet in Boxmeer. Hij laat maandag in onze provincie zijn roze trui zien. Dumoulin doet niet mee aan de Tour, omdat het niet in zijn schema past.



Topveld

Rondebaas Pierre Hermans: "We hebben woord gehouden. Boxmeer draagt de Nederlandse Tourrenners een warm hart toe. Zij hebben in principe voorrang op de buitenlandse renners. Dat hebben we waargemaakt. Jammer dat Gesink er niet bij kan zijn. Met dit topveld gaan we het doen."



In onze provincie worden na de Tour meerdere criteriums verreden. In Boxmeer is maandag de eerste koers.



