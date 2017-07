Kees vindt zomaar twee hele oude paspoorten uit de tijd van Napoleon

ULICOTEN - Kees van de Zwan was totaal verbaasd toen hij erachter kwam dat hij twee heel oude paspoorten uit de tijd van Napoleon had gevonden. Hij kocht een oud boek voor een tientje en daar vielen ze zomaar ineens uit. Of ze geld waard zijn, weet de verwoede verzamelaar niet. Het enige dat hij wil is meer te weten komen over de mensen van wie het paspoort ooit was. En dat verhaal begint in het Brabantse Putte.

Want daar werd Isabelle de Ridder op 15 april 1798 geboren. Haar man Alexander Francoise werd geboren in 1798 in Brussel. Kees is ondertussen al wat meer te weten gekomen over het stel. Zo was de man koetsenbouwer en verkocht hij ooit een molen om daarna advocaat te worden.



In eerst instantie had van der Zwan de paspoorten helemaal niet herkent. "Ik dacht dat het oude reclame was van chocolade of iets dergelijks. Maar toen ik na een tijdje nog een goed ging kijken, zag ik Napoleon staan en toen kwam ik erachter dat het om twee paspoorten ging."



Kees is oud-buschauffeur en verzamelaar van alles wat met Napoleon te maken had. "Ja, die hobby gaat heel ver. Alles in Nedeland komt eigenlijk uit de koker van Napoleon. En alles is nog steeds van toepassing", vertelt hij enthousiast. Dus was zijn vreugde ook groot toen hij deze verborgen schatten vond.Op het paspoort van de vrouw staat ook een visum, een reistempel om naar Holland te mogen reizen. “In die tijd was reizen niet makkelijk", vertelt Kees. "Maar deze vrouw kreeg het voor elkaar een paspoort stempel te krijgen. En dat was in 1840. En dan samen met dat verhaal van die molen, is ze er misschien met het geld vandoor gegaan.”Kees vermoedt een spannende geschiedenis en hoopt dat iemand hem kan helpen om meer te weten te komen.