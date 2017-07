Daders schoten Johan van Boxtel van dichtbij dood, 20.000 euro voor gouden tip

EINDHOVEN - Johan van Boxtel is zondagochtend 7 mei in koelen bloede vermoord. Twee verdachten wachtten hem voor zijn huis op. Ze schoten hem van dichtbij dood nadat hij zijn auto had geparkeerd. Dat bleek dinsdagavond uit camerabeelden die in Opsporing Verzocht werden getoond.

De politie looft een beloning van 20.000 euro uit voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord op Johan van Boxtel.



De avond voor zijn dood wilde het slachtoffer zijn oude telefoon inwisselen voor een nieuw exemplaar. De nieuwe telefoon was er nog niet en Van Boxtel maakte daarom een opgefokte indruk.

Op beelden is te zien dat Van Boxtel later in de nacht een aantal keer buiten een sigaretje rookt. Zondagochtend 7 mei vertrok de Eindhovenaar rond vier uur met de auto van zijn vriendin. Iets voor halfvijf keerde hij om bij het woonwagenkamp aan het Orgelplein, om vervolgens terug te rijden naar de Memlincstraat. De reden voor de nachtelijke rit is onbekend.

Verstopt in tuin

Tijdens het uitstapje verstopten twee mannen zich in de tuin van de overbuurman van Van Boxtel. Daar hielden ze zich zo’n tien minuten schuil. Nadat het slachtoffer zijn auto op de stoep voor het huis parkeerde, renden de schutters naar de auto. Ze schoten Van Boxtel dood en gingen er vervolgens vandoor.



De politie sluit niet uit dat de verdachten zijn getipt over het nachtelijke uitstapje van de Eindhovenaar. Ze wisten namelijk precies wanneer hij vertrok en weer terugkwam.

Van Boxtel verbleef sinds een aantal maanden bij zijn vriendin in de Memlincstraat. Kort voor de moord was hij samen met zijn zoontje op vakantie geweest in Turkije.



Hennep

Het slachtoffer is een bekende van de politie. Hij hield zich bezig met de handel in hennep. De link tussen hennephandel en zijn dood wordt onderzocht. De politie houdt rekening met een afrekening in het criminele circuit.



Een paar dagen voor de moord, op 3 mei, vertrok Van Boxtel naar het Belgische Hasselt. Daar verbleef hij 's nachts in een hotel. Het is onbekend waarom hij in Hasselt was. Mogelijk is er een verband tussen dit bezoek en de moord.



Bureau Brabant besteedde eerder ook aandacht aan de moord.