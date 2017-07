Veel bekijks bij opbouw Tilburgse Kermis:' Elk jaar een spektakel'

TILBURG - Tilburg liep dinsdagavond uit om naar de opbouw van de kermis te komen kijken. "Het is traditie", zegt een Tilburger die met zijn vrienden staat te kijken: "Het is in onze achtertuin te beleven".

Volgens een verkeersregelaar op de Spoorlaan is het ieder jaar een gekkenhuis bij de opbouw. De terassen zitten vol met mensen die onder het genot van een drankje en hapje niets willen missen. En veel mensen lopen met camera rond om de opbouw vast te leggen.



Uitkijktoren

"Er is hier altijd wel iets te beleven, past het, past het niet, dat alles bij elkaar maakt het heel mooi", zegt een kermisfanaat die alle avonden naar de opbouw komt kijken. Hij staat met zijn vrienden bij de 'Viewtower'. Een nieuwe attractie midden op de Heuvel. Vanuit die uitkijktoren kan je vanaf vrijdagavond de hele Tilburgse kermis zien. Maar tot die tijd moet er nog hard worden gewerkt om alles op te bouwen.