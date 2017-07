Wordt Kenneth Paal de nieuwe linksback van PSV?

EINDHOVEN - Kenneth Paal kreeg dinsdagavond een compliment van zijn trainer. Phillip Cocu noemde hem ‘een lichtpuntje’ na de nederlaag tegen Grasshoppers (3-1). "Een lichtpuntje qua uitstraling en overtuiging."

Paal speelde als linksback, de plek waar voorheen Jetro Willems zijn minuten maakte. Willems staat op het punt in Duitsland een contract te tekenen, waardoor er op die positie een vacature is. "Ik heb een klein beetje ervaring op die positie", sprak de van origine middenvelder.



"Ik ben geen linksback, maar het ging vandaag goed. Als de trainer me op die positie nodig heeft, sta ik er helemaal voor open. Dan geef ik honderd procent."



Voor PSV zit het trainingskamp er na de oefenpot tegen Grasshoppers op. "Het was zwaar, leuk en ik heb veel geleerd", aldus de 20-jarige Paal. "Deze nederlaag is misschien een kleine domper, maar niet meer dan dat. We hebben als ploeg stappen gezet. Zeker als het gaat om fitheid."De Eindhovenaren spelen volgende week donderdag de eerste serieuze wedstrijd van het seizoen. Dan komt de club uit in de derde voorronde van de Europa League. De tegenstander wordt donderdagavond bekend.