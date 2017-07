Bredase advocaat opgepakt voor handel in wapens en drugs

BREDA - Advocaat Bart V. is dinsdagavond aangehouden in Amsterdam. De 43-jarige advocaat uit Dongen met een kantoor in Breda wordt verdacht van handel in vuurwapens en drugs. Ook twee mannen uit Sint Willebrord (30 en 70 jaar) zijn aangehouden.

De politie kwam de mannen op het spoor tijdens een langlopend onderzoek.



Doorzoekingen

Op zoek naar bewijs doet de recherche dinsdagavond onderzoek in het kantoor van de advocaat, een bedrijfspand in Breda, twee woningen in Sint Willebrord en een garagebox in Roosendaal.



De advocaat werd in juni geschorst en vorig jaar werd hij aangehouden voor een relationeel incident. Hij kreeg ook een klacht voor de slechte verdediging van een cliënt.



Slechte geheimhouding

Daarnaast had hij bewijsstukken opgeslagen in een huis dat hij verhuurde aan anderen. De documenten waren voor iedereen te zien, wat in strijd is met de verplichte geheimhouding.