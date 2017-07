Motor botst frontaal op vrachtwagen, man raakt zwaargewond

LOON OP ZAND - Bij een frontale botsing tussen een motor en een vrachtwagen in Loon op Zand is dinsdagavond één zwaargewonde gevallen. Dit gebeurde rond tien uur op de Heideweg.

Op de smalle weg reed de motorrijder vol tegen de voorkant van de vrachtwagen.



Traumahelikopter

Een traumahelikopter was snel ter plaatse om het ambulancepersoneel bij te staan. Het slachtoffer werd eerst 45 minuten behandeld voordat hij naar het ziekenhuis werd gebracht.



Over de toedracht van het ongeval is nog niets bekend.