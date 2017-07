Auto over de kop in Vlijmen na botsing tegen boom, bestuurder gewond

VLIJMEN - Een automobilist is dinsdagnacht in Vlijmen gewond geraakt nadat hij rond drie uur door onbekende oorzaak met zijn auto van de weg raakte en tegen een boom reed. De wagen belandde uiteindelijk op zijn kop in een greppel langs de Nieuwkuijkseweg.

Hoe ernstig de automobilist gewond is en wat hij precies mankeert is niet bekend.



De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Weg even dicht

De Nieuwkuijkseweg was even dicht voor onderzoek.