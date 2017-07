Let op, dit is niet Gaston! Politie waarschuwt voor oplichter

BOEKEL - De politie in Boekel waarschuwt voor een oplichter die zich voordoet als iemand van de Postcode Loterij. De man belde dinsdag aan bij een vrouw in Boekel. Hij vertelde haar dat er een grote prijs was gevallen bij haar in de buurt. Omdat de vrouw niet deelneemt aan de loterij, had hij voor haar een ‘troostaanbieding’.

De vrouw vertrouwde het zaakje niet en meldde het voorval bij de politie. De oplichter was volgens haar ‘ineens weg’. Andere bewoners in de straat werden niet door hem lastiggevallen.

Opvallend was dat de man bang leek te zijn van de hond van de vrouw. Het dier sloeg aan toen hij voor de deur stond.

De politie heeft een signalement van de oplichter verspreid. Het gaat om een blanke, donkerblonde man van ongeveer 25 jaar. Hij is 1.70 meter lang en heeft een normaal postuur. Zijn haar had hij met gel naar achteren gedaan.

Hij droeg dus een Postcode Loterij-shirt en hij had een opvallend klein, blauw schoudertasje bij zich.