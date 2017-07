ASML verwacht dit jaar kwart hogere omzet, markt klaar voor nieuwe generatie chipmachines

VELDHOVEN - Na een goed tweede kwartaal verwacht chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven dit jaar een stijging van de omzet met 25 procent. Dit heeft het bedrijf woensdagochtend bekendgemaakt bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

Met name een groeiende vraag vanuit de geheugenchipindustrie zorgt voor de goede resultaten bij ASML. Daarbij gaat het goed met de verkoop van de allernieuwste generatie chipmachines. In deze machines wordt extreem ultraviolet licht gebruikt om nog kleinere en snellere computerchips te maken. De zogenoemde EUV-technologie.

ASML ontving in het tweede kwartaal nieuwe orders voor acht van deze EUV-machines. Dat onderstreept volgens het bedrijf dat chipfabrikanten er klaar voor zijn om de technologie, waar de afgelopen jaren miljarden in zijn geïnvesteerd, op grote schaal te gaan gebruiken.

Verwachtingen overtroffen

In het tweede kwartaal overtrof ASML opnieuw de eigen verwachtingen met een omzet van 2,1 miljard euro. Dat is 8 procent meer dan in het voorgaande kwartaal. De winst steeg met 3 procent tot 466 miljoen euro.

Voor het komende kwartaal verwacht ASML een omzet van 2,2 miljard euro. Vorig jaar boekte ASML een recordomzet en recordwinst.