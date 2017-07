Zoekgeraakte dossiers gemeente Waalre zijn vernietigd

WAALRE - De twaalf vertrouwelijke dossiers van inburgeraars die de gemeente Waalre was kwijtgeraakt, zijn vernietigd. Na onderzoek gaat de gemeente ervan uit dat er geen identiteitsfraude is gepleegd met de stukken.

Eind vorige maand bleek dat de dossiers zoek waren. Onder meer het dossier van de vrouw van Robert Adriaans uit Waalre was kwijt. In dat dossier zat een kopie van haar paspoort, bankafschriften en salarisstroken. Adriaans was bang dat het dossier van zijn vrouw verkocht zou zijn om identiteitsfraude te plegen.



Niet volgens archiefwet gehandeld

Uit het onderzoek blijkt nu dat de ambtenaar die verantwoordelijk was voor de dossiers ze heeft vernietigd. "Dat deed hij omdat hij van mening was dat de dossiers af waren gesloten", laat een woordvoerder weten. Dat was niet de bedoeling en mag ook niet volgens de Archiefwet.



De gemeente heeft inmiddels maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen. Wethouder Hanneke Balk liet eerder al weten stevig te balen van de situatie.



De ambtenaar werkte van 2012 tot 2016 voor de gemeente Waalre. Het was een inhuurkracht. De zaak kwam aan het licht toen zijn opvolger eind vorig jaar in dienst kwam. Die ontdekte dat de ambtenaar zijn inburgeringsdossiers niet goed op orde had.



Gemeente betreurt sitiuatie

De gemeente Waalre heeft alle betrokkenen inmiddels op de hoogte gebracht. Een woordvoerder laat weten dat de gemeente niet blij is met de situatie. "Wij vinden het uiteraard erg vervelend, dat een aantal mensen in de onzekerheid heeft gezeten over wat er met hun dossiers is gebeurd. Wij betreuren het dan ook als het vertrouwen in de gemeente daardoor is afgenomen."