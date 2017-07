Aanvoerder Hagemeijer van de Tilburg Trappers stopt: kampioenswedstrijd blijkt afscheid

TILBURG - Aanvoerder Diederick Hagemeijer van de Tilburgse Destil Trappers stopt met ijshockey. Eind april bezorgde Hagemeijer de club nog het kampioenschap in de Oberliga door de beslissende 4-3 te maken. Naar nu blijkt was deze kampioenswedstrijd dus ook de afscheidswedstrijd van de aanvoerder.

Op de website van de club geeft de 28-jarige ijshockeyer aan dat hij zich in die wedstrijd al realiseerde dat het ‘mogelijk de laatste keer kon zijn’. De beslissing om te stoppen nam hij pas 2,5 maand later. Maandag stelde hij hiervan zijn ploeggenoten op de hoogte.

Hij noemt het een ‘ontzettend moeilijk besluit’, maar wel een beslissing waar hij volledig achter staat. "30 tot 35 uur per week slokte het ijshockey van mijn tijd op", vertelt hij. Waardoor er maar weinig ruimte overbleef voor familie en vrienden.



IJshockey staat voor Hagemeijer gelijk aan ‘passie en plezier, gaat hij verder. "Wanneer het werk wordt, moet ik ermee stoppen." En dat moment is voor de Tilburgse aanvoerder nu aangebroken.

Zijn debuut maakte Hagemeijer bij de Trappers in het seizoen 2004-2005. Vervolgens speelde hij bij Tri City Storm in Amerika en bij Eindhoven Kemphanen om In 2010 terug te keren in Tilburg.



Of we Hagemeijer nog eens terugzien in het ijshockey, is de vraag. Voorlopig wil hij even afstand nemen. Maar Trappers en de jongens zitten in zijn hart, zegt hij. Dus over een paar jaar kan dat anders zijn.