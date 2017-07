Dave Roelvink niet welkom op feestje gemeente Waalwijk

WAALWIJK - Dave Roelvink is niet welkom op een vrijwilligersavond van de gemeente Waalwijk. De gemeente heeft het geboekte optreden van de dj geannuleerd nadat inwoners massaal hun ongenoegen uitten.

De zoon van zanger Dries Roelvink zou tijdens Waalwijk Ontmoet op 7 oktober een dj-set draaien. De gemeente kondigde zijn komst naar het Mandemakers Stadion groots aan op Facebook.



Kritiek

Meteen daarna volgden negatieve reacties op social media: 'De gemeente Waalwijk vindt het gedrag van die Roelvink blijkbaar niet erg. Anders nodig je zo'n idioot niet uit' en 'Totaal de weg kwijt als je deze dombo gaat subsidiëren' schreven inwoners op Facebook.



De gemeente Waalwijk heeft na alle nieuwe kritiek die is ontstaan, besloten de dj niet te laten optreden. "Smaken verschillen en ook een gemeente kan zich daarin vergissen", zo laat de gemeente weten. "Omdat we graag een feest vieren waar iedere Waalwijker zich welkom voelt, zien we af van de komst van Roelvink."



Het management van Dave Roelvink wil niet inhoudelijk reageren op de annulering van de gemeente Waalwijk.



Scheldpartij

Dave Roelvink kwam vorig jaar negatief in het nieuws na een grove scheldpartij tijdens een optreden in Noord-Holland. Een jongen had een biertje naar Roelvink gegooid en de dj antwoordde met grove beledigingen.



Daarna vluchtte de de dj het podium af, omdat hij werd bekogeld met bierglazen. Onder meer jongerencentrum Tavenu in Waalwijk vond de uitlating niet toelaatbaar en schrapte een optreden van de dj.