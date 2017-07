Man die onder invloed 22-jarige Anouk doodreed, moet 3 jaar de cel in

DEN BOSCH - Vincent B. moet drie jaar de gevangenis in voor het doodrijden van de 22-jarige Anouk Schuurmans uit Geffen. De man uit Nijmegen kreeg woensdag ook volgens de eis van het OM tbs met dwangverpleging en vijf jaar rijontzegging opgelegd door de rechtbank in Den Bosch.

Afgelopen nieuwjaarsnacht ging het mis. Anouk fietste vanuit haar woonplaats Geffen naar Oss. Op de kruising van de Doctor Saal van Zwanenbergsingel en de Ruwaardsingel werd Anouk kort na één uur aangereden door Vincent B. Anouk overleed in het ziekenhuis.



De 28-jarige man zou te veel hebben gedronken en eerder die dag had hij cocaïne gebruikt. Op de bewuste avond reed B. volgens getuigen te hard. Hoe hard precies, is niet meer te achterhalen. De man was met zijn autoradio bezig toen hij dacht dat hij moest uitwijken voor een andere auto.



Kenteken

Het bleek om een rood verkeerslicht te gaan. Anouk had voorrang: haar verkeerslicht was groen. Na de aanrijding reed B. door. Zijn kenteken werd op de plaats van het ongeluk gevonden. B. bekende drie dagen later dat hij Anouk had doodgereden.



B. mocht die avond eigenlijk niet autorijden. Een week voor het dodelijke ongeval was zijn rijbewijs ingenomen omdat hij in zijn woonplaats door rood was gereden.



Groot verdriet

Anouk was een geliefde inwoner van Geffen. Het verdriet in het dorp is groot. Veel vrienden en familie kwamen naar de uitspraak.