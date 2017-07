Tekort Eindhoven groter dan gedacht, totaal 19,6 miljoen euro

EINDHOVEN - Het tekort van de gemeente Eindhoven blijkt vijf miljoen euro groter dan gedacht. In totaal is er een tekort van 19,6 miljoen euro over 2016. Dit blijkt uit de definitieve jaarrekening.

Het extra verlies komt vooral doordat plannen voor het bedrijventerrein Park Forum Oost niet doorgaan. Dat kost de gemeente 4,2 miljoen. "We wilden dit verlies eigenlijk pas over 2017 afboeken, maar van onze accountant moest het dit jaar al worden meegenomen", zo verklaart gemeentewoordvoerder Judith Kuijk.

Bovendien werden tientallen miljoenen teveel uitgegeven aan uitkeringen, jeugdzorg en woonbegeleiding. Dat is de hoofdoorzaak voor het grote tekort.

In december vorig jaar schatte de gemeente het tekort nog op 10 miljoen. In mei bleek het 14,6 miljoen te zijn en nu valt het dus nog hoger uit.