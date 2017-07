Tuintegeltax voor mensen die hun tuin hebben geplaveid met tegels en beton

AALBURG - Het is een idee, maar wel een idee dat tuinbezitters in Werkendam, Aalburg en Woudrichem tot op het bot verdeeld. De onrust onder tuinbezitters wordt veroorzaakt door de mogelijke invoering van een tuintegel-belasting. Wie zijn tuin helemaal vol heeft gelegd met grinttegels en sierbestrating, moet wellicht meer rioolbelasting gaan betalen. Meer belasting omdat bij dit soort tuinen het regenwater niet in de grond wegzakt, maar wordt geloosd op het riool.

De bedenker van wat nu al de tuintegeltax wordt genoemd is de Aalburgse wethouder Pim Bouman. “Een hele hoop mensen zijn positief. Ik hoor positieve reacties van mensen die weleens te maken hebben gehad met wateroverlast. En ik hoor ook reacties van mensen van waar bemoei je je mee.” Bouman heeft het plan gelanceerd in opmaat naar de fusie van de gemeenten Aalburg, Woudrichem en Werkendam. Als die op 1 januari 2019 fuseren tot de gemeente Altena, moet er ook een nieuwe rioolbelasting worden ingevoerd.



Klinklare onzin

Fel tegenstander van de tuintegeltax is Angelique de Bok uit Woudrichem. Haar voor en achtertuin zijn helemaal dichtgelegd met tegels. “Dit is mijn terras, mijn tuin. Daar heeft de gemeente geen last van in mijn ogen. Ik vind het klinkklare onzin.” De Bok heeft bij de aanleg van de tuin bewust gekozen voor bestrating. “Wij hebben hier voor gekozen omdat het heel erg makkelijk is en daarom zouden wij tuintegeltax moeten gaan betalen. Nou sorry, nee.”



Controle via luchtfoto's

Als de tuintegeltax doorgaat zal de nieuwe gemeente Altena ook moeten weten wie een groene tuin heeft en wie zijn tuin heeft vol gegooid met beton. “Als je dat gaat controleren dan kan dat bijna niet anders dan met luchtfoto’s. Je moet zorgen dat er dan een goed digitaal systeem draait zodat we met één druk op de knop kunnen zien waar het groen of beton is. We mogen gewoon niet heel veel uren daar aan uit gaan geven”



Dat er nauwelijks sprake is van een groene tuin bij het huidige gemeentehuis van Aalburg doet de wethouder af met de verklaring dat er ook geparkeerd moet worden en er soms evenementen plaatsvinden bij het gemeentehuis.”