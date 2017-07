Zo ziet het geschonden blazoen van advocaat Bart V. eruit

BREDA - Dat hij een geschonden blazoen heeft, staat vast. Tegen de omstreden advocaat Bart V. uit Dongen, die dinsdagavond in Amsterdam werd opgepakt op verdenking van vuurwapens en drugs, zijn in het verleden al minstens tien tuchtrechtelijke uitspraken gedaan. Daarnaast werd hij onlangs geschorst en gonst het van de geruchten en kritiek. Een opsomming.

V. wordt in augustus 2016 voor vier weken geschorst door het Hof van Discipline in Den Bosch, waarvan twee voorwaardelijk. Die kreeg hij aan de broek omdat een vrouw bijstond bij een verzekeringskwestie. De twee kregen tijdens het proces een relatie, maar dat werd door Bart V. verzwegen richting de tegenpartij.



De zaak, daterend uit 2013, ging om een claim van 14.000 euro tegen de leverancier van een vloer. De claim werd afgewezen. Toen de vrouw aangaf in hoger beroep te willen gaan én Bart V. aan te willen pakken omdat hij 'dingen had laten liggen', werd de zaak geschikt voor 5500 euro. V. probeerde daarna nog eens 3000 euro te claimen voor de vrouw, met wie hij later een dochtertje zou krijgen.



Aangifte

Op 9 januari 2017 wordt Bart V., in het bijzijn van de van de Order der Advocaten, aangehouden voor een aangifte in de relationele sfeer. Een dag later wordt er een inval gedaan in Dongen, waar hij volgens de gemeentelijke administratie woont. V. verhuurt het pand aan een gezin, maar heeft in een aangebouwde garage wel de processtukken opgeslagen. Die documenten waren open en bloot te zien en dat is in strijd met de verplichte geheimhouding ervan.



"De dossierkasten waren niet op slot en de inhoud van de stellingkasten was voor ieder die de garage betrad zichtbaar. De garage was vrij toegankelijk vanuit de keuken en bleek ook in gebruik bij de huidige bewoners", schreef de officier van justitie.



'Onbetamelijk handelen'

In juni 2017 krijgt V. een nog stevigere aanklacht aan de broek voor de slechte verdediging van een cliënt in een alimentatiezaak. V. reageerde niet op e-mails en stuurde processtukken niet naar het gerechtshof, waardoor zijn cliënt de alimentatiezaak bijna verloor. V.’s cliënt moest zelf naar het hof stappen om de boel recht te breien.



"Deze zaak staat echter niet op zichzelf. In het verleden zijn aan V. bij herhaling tuchtrechtelijke maatregelen opgelegd, waaronder ook (on)voorwaardelijke schorsingen. De raad stelt op grond van het tuchtrechtelijk verleden vast dat V. volhardt in zijn onbetamelijk handelen en klaarblijkelijk geen lering trekt uit eerder aan hem opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen", is het harde oordeel van de Raad van Discipline.



Negen maanden schorsing

V. wordt aangepakt op die 12e juni. En stevig: het komt hem op twee schorsingen te staan. Voor het schenden van de geheimhouding van de documenten in zijn woning dertien weken en voor zijn ‘prutswerk’ in de alimentatiezaak liefst 26 weken, waarvan 13 voorwaardelijk. Samen goed voor een schorsing van liefst negen maanden, waar V. wel tegen in beroep kon gaan.



V. kan echter niets doen aan de uitvoering van de voorwaardelijke straf die hij overhield aan de verzekeringszaak uit 2016. Vanaf 26 juni 2017 mag V. zich vanwege de twee voortvloeiende voorwaardelijke straffen in totaal tien weken geen advocaat noemen. V. was dus geschorst toen hij dinsdag in Amsterdam door een arrestatieteam werd ingerekend.



Drugshandel

Het is overigens niet de eerste keer dat V. in verband wordt gebracht met drugshandel. Eind 2015 werd Omroep Brabant al getipt over een advocaat met 'vieze handjes'. Verslaggevers Youssef Zerrouk en Emile Vaessen verdiepten zich in de zaak. “Het leidde naar een bron in België die ons allerlei verhalen vertelde uit het geruchtencircuit. Zo zou V. een drugslijn willen opzetten, geld aannemen van criminelen en cliënten ronselen”, aldus Zerrouk.



Het blijkt echter buitengewoon lastig om de bewijslast tegen V. rond te krijgen. Want hoewel het gonst van de geruchten en beschuldigingen van ‘klantje pik’, staan er ‘slechts’ twee onherroepelijke schorsingen in zijn dossier bij de Nederlandse Orde van Advocaten , waar zulke misstappen na 1 januari 2015 worden verzameld. En dat terwijl er volgens de vorige deken van de Order der Advocaten, Emilie van Empel, meer dan tien tuchtrechtzaken hebben gespeeld.Volgens collega-advocaten van V., die de Dongenaar liever vandaag dan morgen verbannen zien, zijn de dubieuze zaken van V. al veel langer aan de gang. “ Dit speelt al een jaar of tien : het wordt echt tijd dat hij opdondert", vertelde een anonieme Bredase strafrechtadvocaat medio 2016 tegen BN/DeStem.“Bij het overnemen van een van mijn dossiers liet hij steken vallen”, aldus advocaat Eric Thomas uit Breda. “In andere dossiers zaten hiaten. Dat heeft hij niet handig aangepakt.”Collega-strafpleiter Mark Nillesen zei woensdagochtend bij Omroep Brabant dat V. ‘de hele beroepsgroep schaadt’. “We wisten van deze man dat hij tuchtrechtelijk een scheve schaats reed en het zichzelf heel moeilijk maakte. Advocaten moeten zich aan strenge regels houden en heel veel van die regels lapte hij aan zijn laars. Wij klagen al jaren lang steen en been over deze man en hadden verwacht dat dit al veel eerder zou zijn gebeurd."