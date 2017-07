Monsterklus: 'Vervangen van treinsporen op Moerdijkbrug is een zeer specialistische operatie'

LAGE ZWALUWE - Spoorbeheerder ProRail en aannemer Strukton staan aan de vooravond van een monsterklus. In 2,5 week tijd worden de treinsporen van de Moerdijkburg vervangen. De verbinding over het Hollandsch Diep is daarvoor van dindag 25 juli tot en met vrijdag 11 augustus dicht. Volgens ProRail gaat het om een zeer specialistische operatie.

Het spoor over het Hollandsch Diep wordt over een lengte van een kilometer vernieuwd. Spoorstaven met een uitzonderlijke lengte van 157 meter moeten ervoor zorgen dat de Moerdijkbrug minder vaak voor storingen zorgt. De spoorstaven zitten nu nog met te veel lassen aan elkaar. En dat maakt het onderhoud moeilijk.



Scheuren voorkomen

In de werkplaats van Strukton zijn meerdere spoorstaven al aan elkaar samengesmolten tot één rail. De rails worden vervolgens op de brug in een rubberen laag vastgezet. Strukton bevestigt onder de Moerdijkbrug ook extra stukken staal om te voorkomen dat de uiteinden van de spoorstaven doorbuigen en kunnen scheuren. Zo legt ProRail woensdag in een video uit.



De sporen op de brug werden in 2003 vervangen. Dat was nodig omdat de brug uit 1955 steeds zwaardere treinen te verduren kreeg. Doordat de onderhoudsbeurten in 2014 en 2015 niet goed werden uitgevoerd, waren vorig jaar meerdere spoedreparaties nodig. Dat leidde tot veel overlast voor treinreizigers.Tijdens de werkzaamheden aan de Moerdijkspoorbrug rijden er vier Intercity's per uur over het spoor van de hogesnelheidslijn. Reizigers tussen West-Brabant en de Randstad kunnen daar gebruik van maken. Voor mensen die met de stoptrein reizen, zet de NS bussen in.Goederentreinen rijden om via de Betuweroute of vanaf Kijfhoek via Rotterdam en Utrecht. Vanaf daar rijden de treinen door naar Den Bosch en Venlo of richting Breda en Roosendaal. De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de verbinding van de HSL-Zuid, omdat die over een andere brug gaat.