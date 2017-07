Winkelstraten worden leger en leger, provincie schiet gemeenten te hulp

DEN BOSCH - Het is een duivels dilemma voor gemeenten in Brabant waar ze maar moeilijk uit komen. Hoe hou je het winkelgebied aantrekkelijk, terwijl de leegstand toeneemt? De provincie ziet de worsteling en steekt de helpende hand toe.

De provincie heeft een groep deskundigen gevonden die sinds deze maand grote winkelplannen van gemeenten in Brabant beoordeelt.



"Vooral de middelgrote gemeenten zitten met het handen in het haar", zegt voorzitter Ingrid Janssen van de Retailadviescommissie. "Ze zijn onzeker of ze goede keuzes maken." Per jaar wil de provinciale commissie tien adviezen uitbrengen.



Want stel: een Intratuin, een supermarkt of een Decathlon wil zich vestigen aan de rand van jouw gemeente. Terwijl er in het centrum juist veel leegstand is. Moet je dit als gemeente en provincie toestaan of niet? Zorgt zo’n plan voor een economische impuls of is het de doodsteek voor het centrum? En wat betekent het voor de buurgemeenten?

Inkrimpen en toch uitbreiden

Een van de eerste plaatsen waarover de deskundigen zich buigen, is Oosterhout. Vorige maand besloot de gemeente het winkelgebied fors in te krimpen. Maar in nota bene dezelfde vergadering besloot een meerderheid van de politiek ook dat er 3000 vierkante meter moet worden gereserveerd voor de komst van een Agrimarkt buiten het centrum.



Volgens winkelier Bert de Haas van Brasserie Het Arendsnest staat dat in schril contrast met elkaar. Hij is boos. "Hoe kun je dit doen? De gemeenteraad heeft er geen verstand van. Deskundigen zeggen dat dit een onbegrijpelijke beslissing is. Dit kan gevolgen hebben voor de toekomst van de supermarkt die al in het centrum zit. En uiteindelijk dus ook voor de andere ondernemers."





Oosterhout is slechts een voorbeeld, weet winkeldeskundige Cees-Jan Pen van de Fontys Hogeschool. Volgens hem worstelen veel meer Brabantse gemeenten met het probleem. "Ook Waalwijk, Veghel, Uden, Bergen op Zoom, Roosendaal en meer, denken stevig na over hun toekomst."Pen ziet vaak eenzelfde patroon. "Iedereen is het erover eens dat het winkeloppervlak kleiner moet worden. Maar veel ondernemers vinden dat de buurman zich dan maar moet aanpassen. De vastgoedeigenaren gaan ervoor liggen omdat ze hun winkelpanden niet willen opgeven. Gemeenten moeten rigoureuze keuzes maken, maar zetten nu slechts kleine stapjes."

Snappen

Als er niet wordt ingegrepen, kunnen de gevolgen volgens Pen groot zijn. Dan zet de daling van het aantal bezoekers in het centrum simpelweg door. Maar sommige gemeenten snappen wel hoe het moet, weet Pen. "Oss heeft het goed gedaan. Ze hebben het centrum flink verkleind. Het doet pijn, bij iedereen. Maar je ziet dat het kleinere centrum wel vitaler wordt en dat je ruimte kunt bieden aan innovatieve winkelconcepten die niet per definitie in het centrum liggen."



Precies wat winkelier De Haas ook voor ogen heeft in Oosterhout. "Het moet weer leuk worden om hier te winkelen."