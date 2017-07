Man steelt miljoen euro van ICT-bedrijf Tilburg

TILBURG - Een man van 45 uit Ridderkerk moet 3.5 jaar de cel in omdat hij bijna een miljoen euro van zijn baas verduisterde. De man was van 2011 tot 2014 hoofd administratie van een Tilburgs ICT-bedrijf.

Hij verduisterde het geld door klanten van het bedrijf rekeningen te laten betalen op zijn rekeningnummer. Toen het bedrijf ontdekte wat er aan de hand was, vertrok hij naar het buitenland en was lange tijd voortvluchtig. Van al het geld leefde de man een luxe leventje.



Geld terug betalen

Behalve de gevangenisstraf moet de man ook het gestolen bedrag terugbetalen aan zijn oude werkgever. Lukt dat niet, dan moet hij nog een jaar extra de gevangenis in. De betalingsverplichting blijft dan wel bestaan.



De man ging niet voor het eerst de fout in. Hij moest al eens dertig maanden de cel in omdat hij een werkgever oplichtte voor miljoenen. Dat gebeurde tussen 2007 en 2010. De rechtbank gelooft daarom ook niet dat hij zijn leven inmiddels heeft gebeterd. Dat beweerde de advocaat van de man in de rechtbank.