Eefje wil niet meer door Ziggo van het kastje naar de muur worden gestuurd

HELMOND - De klantenservice van Ziggo draait weer overuren. De internetprovider kampte zondagavond met problemen, terwijl heel Nederland de nieuwe Game Of Thrones wilde kijken en sommige gebieden kampen met structurele problemen met hun internetverbinding. Eefje van der Linden besloot in actie te komen, omdat ze door die klantenservice van het kastje naar de muur werd gestuurd. “Ik wil gewoon weten waar ik aan toe ben”, aldus Eefje.

Eefje woont in de Helmondse wijk Brandevoort. Daar was zij niet de enige met een haperende internetverbinding. Ze zette een Facebookpagina op om de krachten in haar buurt te bundelen. “Mede dankzij alle klachten die ik heb verzameld, kan Ziggo nu gericht de problemen aanpakken”, aldus de Helmondse, die net de woordvoerder van Ziggo aan de lijn heeft gehangen.

“Die meneer heeft me uitgelegd dat het met netwerkcomplicaties te maken heeft, verzoorzaakt door de kabels”, vertelt Eefje. “Die kabels moeten allemaal vervangen worden, dat gaat nog ruim twee weken duren.” Dit had de klantenservice moeten weten, volgens Eefje, maar na zoveel telefoontjes was ze hier nog steeds niet van op de hoogte.



“Daarom had ik de actie opgezet, nu weten we in ieder geval waar we aan toe zijn in Brandevoort", vertelt ze. “Tot die tijd zal het nog gaan haperen. Mensen kunnen er nog last van hebben. Dat is jammer.” Volgens de woordvoerder van Ziggo moet het grotere probleem in Helmond opgelost zijn.