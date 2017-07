Vader ontvoerde zoon (12) niet van Kompaan de Bocht in Goirle, jongen liep zelf weg

GOIRLE - De 43-jarige man die zondagavond zijn zoon zou hebben ontvoerd vanuit een instelling van Kompaan de Bocht in Goirle blijkt onschuldig te zijn. Na onderzoek van de politie bleek dat de 12-jarige jongen zelf was weggelopen.

Dat gebeurde rond half zeven. Een paar uur later werd hij bij zijn vader in de auto gevonden, die geparkeerd stond bij de hoofdingang van de instelling.



De vader heeft geen ouderlijk gezag meer over zijn zoon. In eerste instantie werd hij daarom beschuldigd van ontvoering en in de cel gezet.



Zaak geseponeerd

De politie bekeek camerabeelden en daaruit bleek dat de man uit Den Bosch onschuldig is. In overleg met het Openbaar Ministerie is de zaak tegen hem geseponeerd.