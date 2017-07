Arme kinderen krijgen zomerpretpakket cadeau: 'Nu kan ik tóch een dagje naar de Efteling'

OSS - Verre oorden, zee, bergen en de hele dag buitenspelen. De zomervakantie is voor de meeste kinderen het hoogtepunt van het jaar. Maar, sommige kinderen missen de boot. Voor hen zit een vakantie er niet in. 421.000 duizend kinderen in Nederland leven in armoede en 71% kan niet op vakantie. Om die kinderen toch een fijne vakantie te bezorgen deelt het Nationaal Fonds Kinderhulp 'zomerpretpaketten' uit. Met daarin bioscoopbonnen, zonnebrand en ...een dagje pretpark.

In ontmoetingscentrum Meteoor in Oss was het woensdagmiddag een drukte van jewelste toen wethouder Kees van Geffen het eerste zomerpretpakket overhandigde. 1 op de 8 kinderen leeft in armoede en hebben moeite om op vakantie te kunnen gaan. Met het zomerpretpakket krijgen zij de nodige afleiding waardoor zij de zomer op een prettigere manier kunnen doorbrengen. Ouders, grootouders en kinderen zijn unaniem dolblij met het zomerpakket.



'Nu kunnen zij eindelijk ook zeggen dat ze weg zijn geweest'

Marian van der Burg weet hoe het is om haar kinderen op te voeden zonder vakantie. Als moeder kon zij haar kinderen niet op vakantie meenemen. "Het kwam erop neer dat we veel rondom het huis aan het rondhangen waren en we probeerden thuis dan activiteiten te improviseren." Ook haar kleinkinderen kunnen niet op vakantie gaan. Daarom is zij extra blij dat zij nu met zomerpakket een dagje weg kunnen naar bijvoorbeeld een pretpark. "Nu kunnen zij eindelijk ook zeggen dat ze weg zijn geweest."





Delany Disveld was één van de gelukkigen die naar huis ging met een zomerpakket. "Nu kan ik een dagje naar het pretpark", vertelt hij blij. Op de vraag naar welk pretpark hij naartoe wil, hoeft hij niet lang na te denken: "De Efteling", zegt hij met een brede lach. Vaak geniet hij van de vakanties, maar omdat hij vaak thuis zit, vindt hij het ook weleens moeilijk. "Soms vind ik die vakanties maar lastig."Het Nationaal Fonds Kinderhulp deelt dit jaar 300 'zomerpretpaketten uit. Het doel is om dit aantal de komende jaren fors uit te breiden.