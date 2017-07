Watersportbedrijf in Kaatsheuvel krijgt 150.000 euro naheffing Belastingdienst

KAATSHEUVEL - Bij een watersportbedrijf in Kaatsheuvel moet 150.000 euro naheffing betalen aan de Belastingdienst, omdat het bedrijf de vergunningen en administratie niet op orde had. Dat is gebleken uit onderzoek van de landelijke politie en het Openbaar Ministerie.

In januari werd bij Kuysten Watersport de administratie en boekhouding in beslag genomen. Dat werd gedaan, omdat justitie vermoedde dat bij de botenhandel crimineel geld zou worden witgewassen.



Camper en auto's

In de boekhouding werd ook niet duidelijk met welk geld een camper en enkele auto's zijn gekocht. De Belastingdienst legde beslag op een geldbedrag van meer dan dertigduizend euro, zo meldt het Landelijk Parket woensdag.